ЖКХ

Более 10 миллионов россиян стали пользователями ГИС ЖКХ

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) активно развивается, регулярно пополняется новыми функциями и становится всё более полезным инструментом как для граждан РФ, так и для профессионалов отрасли ЖКХ. Для удобства пользователей разработано и запущено мобильное приложение «Госуслуги Дом». В ГИС ЖКХ собрана и систематизирована информация обо всех основных процессах, связанных с управлением домом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Популярность системы растет — за два последних года количество зарегистрированных пользователей ГИС ЖКХ выросло практически в два раза, достигнув 10 млн человек. Если до запуска "Госуслуги Дом" систему использовали преимущественно организации отрасли, то сегодня значительная часть пользователей — это физические лица, собственники квартир. Нам важно сделать процесс управления домом прозрачным и удобным для граждан, поэтому в информировании о возможностях системы и приложения активно участвуют региональные министерства и жилищные инспекции, также поддержка оказывается со стороны Минцифры России», — прокомментировал замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Система позволяет оптимизировать рутинные взаимодействия граждан с отраслью ЖКХ. Так, показания приборов учета, переданные гражданами через приложение, автоматически заносятся в ГИС ЖКХ. Важные уведомления о проведении общего собрания собственников доставляются гражданам в цифровом виде в системе и дублируются через портал Госуслуг.

Система постоянно развивается и дополняется новыми функциями. Один из самых популярных разделов в «Госуслуги Дом» — заявки в управляющую организацию — дополнен возможностью подавать коллективные заявки для совместного управления домом.

«В сентябре мы выпустили ещё один инструмент для решения проблем вместе с соседями — коллективную заявку. Она позволяет жильцам подать одну заявку от всего дома и экономит время и собственникам, и управляющим организациям. До конца года мы планируем ещё одну важную доработку, которую очень ждут граждане — доступ к функциям приложения для жителей частных домов», — отметил генеральный директор АО «Оператор информационной системы» Владислав Колесников.

Авторизоваться в ГИС ЖКХ и приложении «Госуслуги Дом» можно через подтверждённую учётную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости, приборах учёта и счетах загружаются автоматически. Цифровое решение развивает АО «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя России и Минцифры России.