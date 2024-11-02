ЖКХ

Новосокольнических коммунальщиков обязали оборудовать полигон для ТКО

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при размещении твердых коммунальных отходов и выявила нарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Установлено, муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства города Новосокольники нарушило санитарные нормы при использовании объекта размещения отходов в Новосокольническом районе.

Муниципальное предприятие не приняло меры к установлению санитарно-защитной зоны полигона, оборудованию территории хозяйственной зоны освещением, сборным железобетонным резервуаром или прудом для пожаротушения.

Территория полигона не разбита на карты, отходы размещены отдельными фракциями навалом, не производится изоляция уплотненного слоя отходов, на выезде с полигона отсутствует дезинфицирующая установка для обработки колёс мусоровозов, не осуществлялся круглосуточный учёт и контроль за составом поступающих отходов.

Для устранения нарушений природоохранная межрайонная прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании МУП ЖКХ города Новосокольники обеспечить эксплуатацию полигона в соответствии с требованиями закона, принять меры по установлению санитарно-защитной зоны.

Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск.