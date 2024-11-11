«Армрестлинг»: Андрей Анисимов Vs Антон Минаков. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Армрестлинг», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 13 ноября.
Тема сегодняшнего эфира: «Обоснованы ли тарифы на капремонт домов в регионе?». В прямом эфире столкнулись позиции генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Андрея Анисимова и заместителя председателя комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Антона Минакова.
По традиции программу «Армрестлинг» провел главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.