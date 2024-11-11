ЖКХ

Мобилизованным псковичам напомнили о возможности освободиться от начисления пеней

Участники СВО, мобилизованные граждане, освобождаются от начисления пеней по взносам на капитальный ремонт в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Для освобождения от начисления пеней необходимо в адрес Фонда капитального ремонта Псковской области предоставить следующие документы:

1) заявление об освобождении от начисления пеней;

2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;

3) документ, подтверждающий заключение контракта;

4) документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение либо право владения и (или) пользования жилым помещением;

5) документ, подтверждающий статус члена семьи мобилизованного гражданина (для членов семьи мобилизованного гражданина);

6) документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия представителя на подачу заявления (в случае подачи заявления представителем заявителя).

Документы можно направить в региональный оператор следующими способами:

- лично передать сотрудникам регионального оператора по адресу 180007, Псков, улица Петровская, 51, 5 этаж;

- прислать в печатном виде по почте: 180007, Псков, улица Петровская, 51. Получатель: РОФКР ПО;

- направить документы на официальную электронную почту регионального оператора — info@fkr60.ru.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам расчетной группы: 8(8112)298217, 8(8112)298227, 8(8112)298270, 8(8112)298268, 8(8112)298269, или по телефону «горячей линии» 8(8112)298223.