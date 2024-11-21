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ЖКХ

Энергетики в Псковской области перешли в режим повышенной готовности

25.11.2024 09:31|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области дождь, снег и шквалистый ветер. Осадки сопровождаются колебаниями температуры в районе нуля градусов. В таких условиях провода всего за час покрываются льдом. Филиал компании «Россети Северо-Запад» в регионе работает в режиме повышенной готовности.

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в компании, 89 аварийных бригад и 89 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 121 дизельный генератор общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечит резервное энергоснабжение социально значимых объектов. 

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение. 

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети»: 8-800-220-0-220.

Теги: #энергетики
Источник: Псковская Лента Новостей
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