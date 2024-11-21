ЖКХ

Энергетики в Псковской области перешли в режим повышенной готовности

В Псковской области дождь, снег и шквалистый ветер. Осадки сопровождаются колебаниями температуры в районе нуля градусов. В таких условиях провода всего за час покрываются льдом. Филиал компании «Россети Северо-Запад» в регионе работает в режиме повышенной готовности.

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в компании, 89 аварийных бригад и 89 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 121 дизельный генератор общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечит резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня.

Смотрите также МЧС России предупреждает: В Псковской области ожидается усиление ветра и гололед Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети»: 8-800-220-0-220.