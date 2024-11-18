Общество

МЧС России предупреждает: В Псковской области ожидается усиление ветра и гололед

Сегодня, 25 ноября, с 06:00 до 09:00 в Псковской области ожидается выпадение переохлажденного дождя, что приведет к образованию гололеда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Кроме того, с 08:00 до 11:00 на севере области прогнозируется усиление юго-восточного и южного ветра, порывы которого могут достигать 15-17 метров в секунду.

МЧС России призывает граждан быть осторожными на дорогах, избегать поездок в сложных погодных условиях и соблюдать меры безопасности.