Отключение электричества запланировано в Великих Луках 28 ноября

В связи с проведением ремонтных работ 28 ноября с 9:00 до 17:00 планируется отключение электроэнергии для ряда потребителей в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.
Отключения коснутся следующих адресов:
- улица Лесопарковая;
- проезд Дубравный;
- улица Лаврино (дома №№2, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 92, 93);
- улица Усадебная (дома №№1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12);
- улица Рибково;
- улица Народная;
- тупик Ивана Стебута;
- деревня Шедяково;
- деревня Монино;
- деревня Крупенино;
- деревня Мылинки;
- садоводческое некоммерческое товарищество Ягодное;
- садоводческое некоммерческое товарищество Лесок;
- садоводческое некоммерческое товарищество Восход;
- садоводческое некоммерческое товарищество Яблонька;
- садоводческое некоммерческое товарищество Заря;
- садоводческое некоммерческое товарищество Березка.