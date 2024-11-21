ЖКХ

Отключение электричества запланировано в Великих Луках 28 ноября

В связи с проведением ремонтных работ 28 ноября с 9:00 до 17:00 планируется отключение электроэнергии для ряда потребителей в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Отключения коснутся следующих адресов:

- улица Лесопарковая;

- проезд Дубравный;

- улица Лаврино (дома №№2, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 92, 93);

- улица Усадебная (дома №№1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12);

- улица Рибково;

- улица Народная;

- тупик Ивана Стебута;

- деревня Шедяково;

- деревня Монино;

- деревня Крупенино;

- деревня Мылинки;

- садоводческое некоммерческое товарищество Ягодное;

- садоводческое некоммерческое товарищество Лесок;

- садоводческое некоммерческое товарищество Восход;

- садоводческое некоммерческое товарищество Яблонька;

- садоводческое некоммерческое товарищество Заря;

- садоводческое некоммерческое товарищество Березка.