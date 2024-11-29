ЖКХ

Живущим в неприватизированных квартирах псковичам напомнили об отсутствии взносов на капремонт

Жители Псковской области, проживающие в неприватизированных квартирах, освобождены от оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Это установлено частью 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации.

«Если вы получаете квитанцию на оплату взноса на капитальный ремонт, но проживаете в муниципальной квартире, вам не нужно производить оплату», - отметили в фонде.

Для подтверждения своего права на освобождение от оплаты взноса на капитальный ремонт рекомендуется обратиться в Фонд капитального ремонта Псковской области. Сообщить об этом можно по телефонам расчётной группы: 8 (8112) 29-82-17, 8 (8112) 29-82-27, 8 (8112) 29-82-70, 8 (8112) 29-82-69, 8 (8112) 29-82-68, или по телефону «горячей линии»: 8 (8112) 29-82-23. Также можно направить документы на официальную электронную почту фонда: info@fkr60.ru.