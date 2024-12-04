«Горводоканал» может рассмотреть возможность рассрочки задолженности 

Если человек обратился с официальным заявлением, муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» рассматривает возможность рассрочки задолженности до года. Об этом начальник службы работы с абонентами муниципального предприятия Ксения Ковалевская рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Она отметила, что физический прием граждан проходит ежедневно. Можно обратиться с заявлением, прийти в «Горводоканал» лично или отправить заявление по электронной почте. В в колл-центре инструктируют, как это сделать удобнее.
«Я не помню ни одного случая, чтобы мы кому-то отказали, не пошли навстречу и не предложили определенные варианты решения проблемы. Мы понимаем, что любой из нас может попасть в сложную ситуацию, от этого никто не застрахован», – заключила Ксения Ковалевская.