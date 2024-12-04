ЖКХ

«Горводоканал» может рассмотреть возможность рассрочки задолженности

Если человек обратился с официальным заявлением, муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» рассматривает возможность рассрочки задолженности до года. Об этом начальник службы работы с абонентами муниципального предприятия Ксения Ковалевская рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Если человек обратился с официальным заявлением, мы рассматриваем возможность рассрочки задолженности до года – с учетом того, что он будет гасить текущие платежи. Мы рассматриваем вопрос списания пени при единовременном погашении задолженности. Мы всегда призываем обозначить проблему. Когда человек пришел, мы зафиксировали его рассрочку в базе предприятия. Автоматически эту задолженность не передаем в суд. Мы будем это делать только тогда, когда человек свои обязательства не выполнит», – сказала Ксения Ковалевская.

Она отметила, что физический прием граждан проходит ежедневно. Можно обратиться с заявлением, прийти в «Горводоканал» лично или отправить заявление по электронной почте. В в колл-центре инструктируют, как это сделать удобнее.

«Я не помню ни одного случая, чтобы мы кому-то отказали, не пошли навстречу и не предложили определенные варианты решения проблемы. Мы понимаем, что любой из нас может попасть в сложную ситуацию, от этого никто не застрахован», – заключила Ксения Ковалевская.