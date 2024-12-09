ЖКХ

«Россети Северо-Запад» борются с кражей электроэнергии в Псковской области

Энергетики Псковской области активно противостоят хищению электроэнергии, проводя постоянную работу по профилактике, выявлению и пресечению нарушений в сфере электроэнергетики. Кража электроэнергии является незаконным действием, за которое предусмотрена административная или уголовная ответственность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании «Россети Северо-Запад».

За самовольное подключение либо потребление энергии без приборов учёта предусмотрено наказание по статье 7.19 КоАП РФ. Штрафы составляют от 10 до 15 тысяч рублей для граждан, от 30 до 80 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч рублей для организаций.

В случае хищения электроэнергии в крупном и особо крупном размере нарушители могут быть привлечены к ответственности по статье 165 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом до 80 тысяч рублей.

Псковские энергетики призывают граждан соблюдать требования законодательства в области электроэнергетики и сообщать о фактах несанкционированного подключения к электросетям по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220) или по телефону доверия: (8112) 59-73-45.