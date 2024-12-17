ЖКХ

«Газпром межрегионгаз Псков» напоминает абонентам о необходимости поверки счетчиков

Около 99 тысяч потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Псков» пользуются приборами учета газа. Вопрос о поверке либо замене прибора учета газа абонент решает самостоятельно. Поверять приборы учета газа следует заблаговременно, не дожидаясь окончания межповерочного интервала. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Периодичность поверки указывается в паспорте прибора учета и может составлять от 4 до 12 лет. Напомним, что межповерочный интервал отсчитывается не с момента установки счетчика газа, а от даты первичной поверки на заводе-изготовителе, указанной в паспорте газового счетчика.

В каждой ежемесячной квитанции на оплату природного газа содержится информация о дате очередной поверки прибора учета газа.

По истечении межповерочного интервала, либо в случае нарушения целостности на нем пломб, его показания об объеме потребленного газа не могут быть приняты к учету. Истечение межповерочного интервала счетчика, либо его неисправность фактически позволяет констатировать отсутствие прибора учета. В соответствии с пунктом 32 Правил поставки газа при отсутствии у абонента прибора учета газа расчеты производятся по нормативам потребления коммунальных услуг.