ЖКХ

В псковской деревне Ветошка построили газопровод

В деревню Ветошка Псковского района идёт сетевой природный газ. Специалисты «Газпром газораспределение Псков» построили внутрипоселковый газопровод протяженностью 1,5 км. Об этом генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Антон Дымов / «ВКонтакте»

Новые сети дают возможность подключения 28 домовладениям. К настоящему времени от жителей Ветошки принято 15 заявок. По всем заключены договоры.

Продолжается подготовка домовладений деревни к приему газа.