ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Константином Болотиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии — директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.

Ведущий Артем Татаренко обсудит с ним итоги года муниципального предприятия. «Горводоканал» Пскова отпраздновал 90-летие образования. Испытывает ли предприятие кадровый голод и по каким специальностям? Где берёт и как учит сотрудников? Помогает ли открытый не так давно музей в профориентации школьников и заделе кадров на далекое будущее?

Телефон прямого эфира – 56-73-72.