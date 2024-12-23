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Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Константином Болотиным

24.12.2024 13:00|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии — директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.

Ведущий Артем Татаренко обсудит с ним итоги года муниципального предприятия. «Горводоканал» Пскова отпраздновал 90-летие образования. Испытывает ли предприятие кадровый голод и по каким специальностям? Где берёт и как учит сотрудников? Помогает ли открытый не так давно музей в профориентации школьников и заделе кадров на далекое будущее?

Телефон прямого эфира – 56-73-72.

Пресс-портрет
Болотин Константин Васильевич Депутат Псковской городской Думы по округу №11, директор муниципального предприятия «Горводоканал»
Теги: #горводоканал
Источник: Псковская Лента Новостей
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