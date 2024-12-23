ЖКХ

Систему контроля перехода газопровода установят в псковской деревне Новая Гоголевка

В деревне Новая Гоголевка Псковского района установят систему контроля перехода (СКП) газопровода. Об этом сообщил генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Антон Дымов / «ВКонтакте»

Это необходимое устройство при строительстве газопровода с переходом через железную дорогу, пояснил Антон Дымов.

Директор газовой компании отметил, что 15 января 2025 года приедет специализированная организация для проведения пуско-наладочных работ системы. После их завершения будет подготовлен пакет документов для Ростехнадзора, который позволит ввести в эксплуатацию газопровод протяжённостью 4,6 км и подключить ещё 33 домовладения, расположенных за железной дорогой.