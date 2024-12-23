ЖКХ

Подведение централизованного водоснабжения в псковский микрорайон Лисьи Горки планируют на 2025 год

Подведение централизованного водоснабжения в микрорайон Лисьи Горки планируют на 2025 год. Об этом директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас уже есть сформированные планы на следующий год — подведение централизованного водоснабжения в наш микрорайон Лисьи Горки. Сегодня, как вы, наверное, знаете, этот район питается со скважины, которая уже на сегодняшний день и физически, и морально устарела. Запланировано к осени провести туда водопровод и переключить всех наших абонентов на централизованное водоснабжение. Я думаю, что это будет хороший подарок для жителей», – сказал Константин Болотин.

Он отметил, что это, в том числе, даст возможность установить там пожарный гидрант, что обеспечит системам МЧС возможность поставки воды в случае пожаров.

«По теме водоотведения у нас в приоритете на 2025 год реконструкция коллектора по улицам Петрова и Алтаева. Сегодня, как вы замечаете, есть острота жалоб по улице Текстильной. Коллектор постоянно на подпоре, и мы видим слабое место, слабое звено в системе водоотведения - это необходимость реконструкции коллектора. Этот объект включен в инвестиционную программу. Думаю, что в ближайшее время мы объявляем торги, выбираем подрядчика и, наверное, с февраля, с марта будем работать по реконструкции. До 1 сентября мы должны эту работу выполнить», – уточнил Константин Болотин.