ЖКХ

Более 1900 домовладений псковичей подключили к газу с начала года

Более 1900 домовладений в Псковской области подключены к газу в рамках догазификации в 2024 году. Всего к настоящему времени от жителей области принято более 19 тысяч заявок, 18 383 переведены в договоры, около 14,5 тысячи из них исполнены. Об этом сообщил генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Антон Дымов / «ВКонтакте»

Техническая возможность подключения к газу создана для более чем 24 тысяч домовладений, а фактически пользуются газом уже 4 310 домовладений.

«Догазификация – важный социальный проект, направленный на повышение качества жизни людей нашей области. Мы видим, что проект востребован и успешен, о чем говорят и цифры, и сами жители, которые уже оценили преимущества природного газа.️ В 2024 году основной упор мы сделали на увеличение количества подключений к газу. Мы будем продолжать газификацию и догазификацию и в 2025 году, и в последующие годы, чтобы охватить как можно больше населенных пунктов Псковской области», – рассказал Антон Дымов.