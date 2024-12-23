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Александр Котов: Ситуация в «Газпром межрегионгаз Псков» кардинально изменилась

25.12.2024 15:03|ПсковКомментариев: 0

Ситуация в ООО «Газпром межрегионгаз Псков» кардинально изменилась в лучшую сторону после смены руководства. Об этом председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В части процесса догазификации в 2024 году ситуация в регионе изменилась в лучшую сторону кардинально. Прежний руководитель "Газпром межрегионгаз Псков" неоднократно отчитывался на парламентских слушаниях о своей работе. В итоге руководителя сменили, это его прямая ответственность. Со сменой руководства ситуация изменилась кардинально. Хочу отметить четкую грамотную реакцию "Газпром межрегионгаз Псков" на обращения граждан. Понятно, что объем работ колоссальный, здесь нужно очень много рабочих рук. Но сейчас, считаю, процесс пошел в хорошем темпе», – сказал Александр Котов.

Он отметил, что сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Псков» адресно подходят к своей работе и уделяют особое внимание договорам, исполнение которых по какой-либо причине было задержано.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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