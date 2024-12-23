ЖКХ

«Экопром» оштрафовали на четверть миллиона за «мусорный коллапс» в Стругах Красных

Бывшего регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области ООО «Экопром» оштрафовали на 250 тысяч рублей за «мусорный коллапс» в Стругах Красных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что в период с мая по июнь бывший региональный оператор по обращению с ТКО нарушал сроки вывоза отходов с контейнерных площадок, расположенных в Стругах Красных, что создало «мусорный коллапс» на территории муниципалитета.

С учетом изложенного прокуратура района в отношении ООО «Экопром» возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 6.35 КоАП РФ (Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления).

По результатам рассмотрения административных материалов Стругокрасненским районным судом вынесено постановление о привлечении ООО «Экопром» к административной ответственности с назначением штрафа в размере 250 000 рублей.