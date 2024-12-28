ЖКХ

3,4 млрд рублей выделено на модернизацию энергосети в Псковской области

3,4 млрд рублей выделено на программу по модернизации энергосети в Псковской области благодаря поддержке президента. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с директором регионального филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Максимом Долголевым.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Благодаря поддержке президента 3,4 миллиарда выделено на отдельную программу, уже закупается техника», - сказал губернатор.

Михаил Ведерников напомнил, что в период новогодних праздников в Псковской области несколько раз ухудшалась погода, в связи с чем специалисты ПАО «Россети Северо-Запад» работали в режиме повышенной готовности. В этим дни на телефонные линии организации поступило порядка 500 обращений от граждан по вопросам отключения электроэнергии.

В период отключений 2 и 3 января было задействовано восемьдесят две бригады, восемьдесят три единицы техники и двести девяносто человек личного состава.

7 и 8 января двадцать три бригады, тридцать две единицы техники, шестьдесят девять человек.