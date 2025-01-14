ЖКХ

Приставы помогли «Псковэнергосбыту» взыскать задолженность в размере 13 млн рублей

Акционерное общество «Псковэнергосбыт» успешно защитило свои интересы в суде, добившись погашения задолженности за потребление электроэнергии. Должник, не оплативший услуги подачи электроэнергии, имел задолженность перед компанией в размере более 13 миллионов рублей, погасил он ее только после вмешательства судебных приставов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управлении ФССП России по Псковской области.

В связи с неуплатой АО «Псковэнергосбыт» обратилось в Арбитражный суд Псковской области. На основании исполнительного документа судебные приставы Островского и Пыталовского районов возбудили исполнительное производство в отношении должника.

Поскольку задолженность не была погашена в добровольный срок, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора. Также был применён комплекс мер принудительного исполнения.

Директор организации был предупреждён об уголовной ответственности. Чтобы ее избежать, должник оплатил задолженность в полном объёме. В результате исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.