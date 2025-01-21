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«Дневной дозор»: Что в регионе с вывозом ТКО через год после «мусорного коллапса»?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как изменилась ситуация с вывозом ТКО в регионе через год после "мусорного коллапса"?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

С 1 января 2019 года в России стартовала так называемая «мусорная реформа», результатом которой по замыслу инициаторов должен был стать новый подход к сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Псковичам, как и всем жителям России, обещали новые стандарты работы с мусором, включая его раздельный сбор, сортировку и современные экотехнопарки вместо привычных городских свалок. С тех пор только отобранные по конкурсу организации - региональные операторы - имеют право работать с твердыми коммунальными отходами. В Псковской области, как и во многих других регионах, реформа стартовала не без сложностей. Логистические цепочки выигравший конкурс регоператор - компания «Экопром» - выстраивал с трудом, на его работу было немало нареканий.

Обещанного экотехнопарка жители региона пока не дождались, зато цифры в квитанциях за вывоз мусора заметно подросли. Других изменений обычные горожане в большинстве своем не заметили. Но переломным для ситуации стал 2024 год, который стартовал с «мусорного коллапса». Проблемы начались еще во время новогодних праздников, когда конфликт между регоператором «Экопром» и предприятием по сортировке «Спецтранском» привел к образованию длинных очередей на разгрузку мусоровозов. Накопление мусора под окнами псковичей спровоцировало невыносимые условия для жизни. Власть долгое время старалась публично не реагировать на проблему. В итоге был вынужден вмешаться губернатор Михаил Ведерников, который назвал происходящее «настоящим саботажем» и пригрозил привлечь виновных к ответственности. К решению проблемы подключились правоохранительные органы, а затем и депутаты регионального парламента, которые оперативно приняли поправки в нормативные документы, позволяющие лишать недобросовестные компании статуса регоператора.

К сожалению, весной регион накрыла вторая волна «мусорного коллапса», в результате компания «Экопром» была лишена статуса регоператора. На смену ей пришла организация с государственным участием — «Экопгрупп», которая стала сначала временным, а с 17 января, по результатам конкурса, постоянным регоператором по уборке и утилизации мусора. Правительство региона создало госкомпанию, что потребовало не только вложений из бюджета на приобретение техники в лизинг, но и выстраивания процесса сбора и утилизации мусора. По факту новая компания занимается вывозом твердых коммунальных отходов уже полгода, пришло время подвести первые итоги работы. Какую оценку готовы выставить наши собеседники за работу нового регионального оператора? Изменилась ли ситуация с вывозом мусора за последние полгода? Есть ли жалобы граждан на несвоевременный вывоз коммунальных отходов? Об этом в программе «Дневной дозор»

Глава Псковского района Наталья Федорова отметила, что регоператор, по сравнению с прошлым годом, успешно справился с вывозом мусора в новогодние праздники. В 2025-м работа налажена, и площадки накопления отходов очищаются почти без перебоев, поэтому коллапсов, по ее мнению, ожидать не стоит.

«В период новогодних праздников на территории не было зафиксировано ни одного обращения, связанного с вывозом мусора. Несмотря на увеличение объема отходов, их вывоз осуществлялся регулярно. Таким образом, можно сделать вывод, что работа регионального оператора была организована эффективно. В целом работа по обращению с отходами в настоящее время налажена. После преодоления мусорного коллапса ситуация стабилизировалась».

Ситуация с вывозом мусора в Островском районе стабильная, сообщает глава муниципалитета Дмитрий Быстров. В новогодние праздники жители не жаловались на задержки с вывозом, что вызывает сдержанный оптимизм.

«Праздничные мероприятия прошли без каких-либо замечаний. В работе регионального оператора также не возникало критических ситуаций, за исключением нескольких случаев, когда контейнеры были переполнены и мусор не был своевременно вывезен. Однако каких-либо серьёзных проблем не возникало».

С появлением региональной компании по вывозу мусора качество услуг значительно улучшилось, отмечает депутат областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский. Это привело к сокращению числа жалоб от граждан. По мнению парламентария, после запуска экотехнопарка можно ожидать, что система обращения с вывозом мусора в Псковской области станет еще более эффективной.

«Если сопоставить две ситуации, 2024 и 2025 годы, то между ними существует колоссальная разница. Я лично отмечаю кардинальные различия. Вывоз мусора был вовремя. На выходных не возникало никакого мусорного коллапса. С появлением региональной компании, ответственной за вывоз мусора, все проблемы исчезли. Конечно, для бюджета нашего региона это обходится дорого, но мы видим, что качество работы присутствует. Также мы отмечаем, что количество обращений граждан, выражающих недовольство, значительно сократилось, и в настоящее время они в основном касаются условий, предоставляемых новой компанией по вывозу мусора. В частности, граждан интересует возможность вывоза мусора по накопительной системе. С точки зрения качества услуги, меня лично оно устраивает, и, судя по всему, граждане также удовлетворены, поскольку количество обращений, выражающих недовольство, отсутствует».

По словам Александра Киселева, директора компании «Экопром», бывшего «мусорного» регоператора, ситуация с вывозом мусора действительно изменилась. Новая техника и поддержка региональной власти помогли новому регоператору - у «Экопрома» такой поддержки не было, поэтому и накапливались долги, которые в итоге привели к «мусорному коллапсу». В итоге новая компания справилась с задачами, но без сортировки мусора и с прямыми отправками на полигон. Главное, что удалось провести праздники без проблем, однако у Александра Киселева все равно есть вопросы.

«В целом можно сказать, что они справились. В новогодние праздники не произошло мусорного коллапса. Однако сортировка не производится, все отходы отправляются напрямую на полигон. Кроме того, отсутствие снега также играет в их пользу. Очевидно, что администрация выделила значительные средства. Мне не нужно было получать такие огромные суммы. Достаточно было бы выделить 150 миллионов, и я мог бы работать ещё 5-6 лет без дополнительного финансирования. Я накопил свой долг не за 4 месяца, а за 6 лет. В то время как у них долг образовался всего за 4 месяца, но сумма была значительно больше. Позвольте отметить, что при наличии поддержки в виде субсидий и ресурсов администрации каждый может эффективно выполнять свою работу».

В Локнянском муниципальном округе переход к новому регоператору прошел гладко, отмечает глава муниципалитета Иван Белугин. Жители недовольства не выражают. Тем не менее существуют и проблемы, например, с несанкционированным выбросом мусора со стороны гостей, которые приезжают в Локнянский округ на лето. По мнению Ивана Белугина, этот факт заслуживает внимания и говорит о необходимости улучшения инфраструктуры для вывоза отходов.

«В Локнянском муниципальном округе не произошло никаких изменений после смены регионального оператора. Этот переход был осуществлён незаметно для жителей. Единственным видимым изменением стало появление нового мусоровоза, который сменил старый. Все главы территориальных отделов продолжают работать напрямую с теми, кто занимается вывозом мусора. Мы работаем непосредственно на местах с водителями и другими сотрудниками, которые занимаются вывозом отходов. В период новогодних праздников и во время мусорного коллапса в нашем округе не произошло никаких чрезвычайных ситуаций. Ситуация находилась под контролем, все обязательства перед жителями были выполнены. В настоящее время ведётся строительство технопарка, и его запуск имеет большое значение для нас. Это решение позволит решить большинство проблем муниципалитетов, связанных с утилизацией мусора».

Одним из конфликтных моментов в работе предыдущего регоператора — компании «Экопром» — были долги перед предприятием «СпецТрансКом», которое осуществляло сортировку отходов. Как сообщил руководитель этого предприятия Андрей Папчук, на сегодняшний день с новым регоператором нет никакого взаимодействия и каких-либо коммерческих отношений, а несортированные отходы «едут» на островский полигон.

«Новый год уже с региональным оператором никак не взаимодействовали, потому что твердые коммунальные отходы не доставляются к нам, начиная с сентября. Отходы сейчас по новой аварийной территориальной схеме едут на островский полигон».

Руководитель нового регоператора — компании «Экогрупп» Денис Кузнецов от комментариев по теме уклонился. Остальные наши собеседники в большинстве своем высказывают сдержанный оптимизм в оценках работы нового регоператора. Понятно, что желающих критиковать работу предприятия, учрежденного правительством региона, немного. Да и переход от «Экопрома» к «Экогрупп» для большинства абонентов, действительно, получился «бесшовным».

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Другой вопрос, что о сортировке отходов на сегодня речь не идет. А ведь это была одна из основных целей «мусорной реформы». Нужно учесть, что с открытием экотехнопарка необходимо будет перестроить логистику, чтобы доставлять на новую площадку мусор с юга региона. Этот факт, а также увеличение издержек регоператора из-за роста стоимости топлива и оплаты взятой в лизинг техники не может не повлиять на увеличение стоимости услуг. Напомним, что из-за возникшего в прошлом году коллапса, который пришлось «разруливать» региональным властям, бюджет Псковской области уже вложил в государственного регоператора сотни миллионов рублей. В итоге можно констатировать, что ни одна из целей реформы на сегодняшней день не достигнута. Растут только тарифы на вывоз ТКО. Очередное увеличение цифр в платёжках может ожидать нас уже весной.

Виктория Семенова