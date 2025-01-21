Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Итоги 2024 Псковские медиа
Работа на «Горводоканале»
Господин Рейтингомер
Обследования без очередей и хамства
«Лёгкая кухня»
Завтраки в «Гельдте»
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
100 самых Влиятельных псковичей
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
Платное лечение
Расширение перекрестка Инженерной – Индустриальной
Отпечаталось В сердце
 
 
 
ещё ЖКХ 21.01.2025 14:560 «Дневной дозор»: Что в регионе с вывозом ТКО через год после «мусорного коллапса»? 21.01.2025 14:560 «Дневной дозор»: Что в регионе с вывозом ТКО через год после «мусорного коллапса»? 21.01.2025 14:470 Елена Пилипенко: «Экогрупп» будет устанавливать новый тариф на свои услуги 21.01.2025 14:130 12 псковских образовательных организаций участвуют в программе догазификации 21.01.2025 13:510 Перевод котельных на газ не сразу приведет к снижению тарифа — Елена Пилипенко 21.01.2025 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Тарифы на ЖКУ – сколько не платим, все мало?
 
 
 
Самое популярное 15.01.2025 15:520 Интерактив: Гнилой зуб на фоне виниров 15.01.2025 11:352 Первый заместитель главы Псковского района Святослав Колинко покинул свой пост 15.01.2025 11:160 Убийство помощника машиниста расследуют псковские следователи 16.01.2025 22:430 В Пскове временно перекрыт Рижский проспект 15.01.2025 12:340 Ожидавшего школьный автобус подростка сбили в псковской деревне Моглино
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

«Дневной дозор»: Что в регионе с вывозом ТКО через год после «мусорного коллапса»?

21.01.2025 14:56|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как изменилась ситуация с вывозом ТКО в регионе через год после "мусорного коллапса"?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

С 1 января 2019 года в России стартовала так называемая «мусорная реформа», результатом которой по замыслу инициаторов должен был стать новый подход к сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Псковичам, как и всем жителям России, обещали новые стандарты работы с мусором, включая его раздельный сбор, сортировку и современные экотехнопарки вместо привычных городских свалок. С тех пор только отобранные по конкурсу организации - региональные операторы - имеют право работать с твердыми коммунальными отходами. В Псковской области, как и во многих других регионах, реформа стартовала не без сложностей. Логистические цепочки выигравший конкурс регоператор - компания «Экопром» - выстраивал с трудом, на его работу было немало нареканий.

Обещанного экотехнопарка жители региона пока не дождались, зато цифры в квитанциях за вывоз мусора заметно подросли. Других изменений обычные горожане в большинстве своем не заметили. Но переломным для ситуации стал 2024 год, который стартовал с «мусорного коллапса». Проблемы начались еще во время новогодних праздников, когда конфликт между регоператором «Экопром» и предприятием по сортировке «Спецтранском» привел к образованию длинных очередей на разгрузку мусоровозов. Накопление мусора под окнами псковичей спровоцировало невыносимые условия для жизни. Власть долгое время старалась публично не реагировать на проблему. В итоге был вынужден вмешаться губернатор Михаил Ведерников, который назвал происходящее «настоящим саботажем» и пригрозил привлечь виновных к ответственности. К решению проблемы подключились правоохранительные органы, а затем и депутаты регионального парламента, которые оперативно приняли поправки в нормативные документы, позволяющие лишать недобросовестные компании статуса регоператора.

К сожалению, весной регион накрыла вторая волна «мусорного коллапса», в результате компания «Экопром» была лишена статуса регоператора. На смену ей пришла организация с государственным участием — «Экопгрупп», которая стала сначала временным, а с 17 января, по результатам конкурса, постоянным регоператором по уборке и утилизации мусора. Правительство региона создало госкомпанию, что потребовало не только вложений из бюджета на приобретение техники в лизинг, но и выстраивания процесса сбора и утилизации мусора. По факту новая компания занимается вывозом твердых коммунальных отходов уже полгода, пришло время подвести первые итоги работы. Какую оценку готовы выставить наши собеседники за работу нового регионального оператора? Изменилась ли ситуация с вывозом мусора за последние полгода? Есть ли жалобы граждан на несвоевременный вывоз коммунальных отходов? Об этом в программе «Дневной дозор»

Глава Псковского района Наталья Федорова отметила, что регоператор, по сравнению с прошлым годом, успешно справился с вывозом мусора в новогодние праздники. В 2025-м работа налажена, и площадки накопления отходов очищаются почти без перебоев, поэтому коллапсов, по ее мнению, ожидать не стоит.

Кто есть кто в Псковской области. Псков. Великие Луки. Новости Пскова и Псковской области. Псковская Лента Новостей / ПЛН.

«В период новогодних праздников на территории не было зафиксировано ни одного обращения, связанного с вывозом мусора. Несмотря на увеличение объема отходов, их вывоз осуществлялся регулярно. Таким образом, можно сделать вывод, что работа регионального оператора была организована эффективно. В целом работа по обращению с отходами в настоящее время налажена. После преодоления мусорного коллапса ситуация стабилизировалась».

Ситуация с вывозом мусора в Островском районе стабильная, сообщает глава муниципалитета Дмитрий Быстров. В новогодние праздники жители не жаловались на задержки с вывозом, что вызывает сдержанный оптимизм.

Дмитрий Быстров: Прямая линия президента – это честный, открытый диалог с гражданами | 19.12.2024 | Псков - БезФормата

«Праздничные мероприятия прошли без каких-либо замечаний. В работе регионального оператора также не возникало критических ситуаций, за исключением нескольких случаев, когда контейнеры были переполнены и мусор не был своевременно вывезен. Однако каких-либо серьёзных проблем не возникало».

С появлением региональной компании по вывозу мусора качество услуг значительно улучшилось, отмечает депутат областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский. Это привело к сокращению числа жалоб от граждан. По мнению парламентария, после запуска экотехнопарка можно ожидать, что система обращения с вывозом мусора в Псковской области станет еще более эффективной.

Депутаты должны исправлять «косяки» чиновников — Андрей Маковский : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Если сопоставить две ситуации, 2024 и 2025 годы, то между ними существует колоссальная разница. Я лично отмечаю кардинальные различия. Вывоз мусора был вовремя. На выходных не возникало никакого мусорного коллапса. С появлением региональной компании, ответственной за вывоз мусора, все проблемы исчезли. Конечно, для бюджета нашего региона это обходится дорого, но мы видим, что качество работы присутствует. Также мы отмечаем, что количество обращений граждан, выражающих недовольство, значительно сократилось, и в настоящее время они в основном касаются условий, предоставляемых новой компанией по вывозу мусора. В частности, граждан интересует возможность вывоза мусора по накопительной системе. С точки зрения качества услуги, меня лично оно устраивает, и, судя по всему, граждане также удовлетворены, поскольку количество обращений, выражающих недовольство, отсутствует».

По словам Александра Киселева, директора компании «Экопром», бывшего «мусорного» регоператора, ситуация с вывозом мусора действительно изменилась. Новая техника и поддержка региональной власти помогли новому регоператору - у «Экопрома» такой поддержки не было, поэтому и накапливались долги, которые в итоге привели к «мусорному коллапсу». В итоге новая компания справилась с задачами, но без сортировки мусора и с прямыми отправками на полигон. Главное, что удалось провести праздники без проблем, однако у Александра Киселева все равно есть вопросы.

Александр Киселев оценил ход реализации мусорной реформы в регионе : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«В целом можно сказать, что они справились. В новогодние праздники не произошло мусорного коллапса. Однако сортировка не производится, все отходы отправляются напрямую на полигон. Кроме того, отсутствие снега также играет в их пользу. Очевидно, что администрация выделила значительные средства. Мне не нужно было получать такие огромные суммы. Достаточно было бы выделить 150 миллионов, и я мог бы работать ещё 5-6 лет без дополнительного финансирования. Я накопил свой долг не за 4 месяца, а за 6 лет. В то время как у них долг образовался всего за 4 месяца, но сумма была значительно больше. Позвольте отметить, что при наличии поддержки в виде субсидий и ресурсов администрации каждый может эффективно выполнять свою работу».

В Локнянском муниципальном округе переход к новому регоператору прошел гладко, отмечает глава муниципалитета Иван Белугин. Жители недовольства не выражают. Тем не менее существуют и проблемы, например, с несанкционированным выбросом мусора со стороны гостей, которые приезжают в Локнянский округ на лето. По мнению Ивана Белугина, этот факт заслуживает внимания и говорит о необходимости улучшения инфраструктуры для вывоза отходов.

«В Локнянском муниципальном округе не произошло никаких изменений после смены регионального оператора. Этот переход был осуществлён незаметно для жителей. Единственным видимым изменением стало появление нового мусоровоза, который сменил старый. Все главы территориальных отделов продолжают работать напрямую с теми, кто занимается вывозом мусора. Мы работаем непосредственно на местах с водителями и другими сотрудниками, которые занимаются вывозом отходов. В период новогодних праздников и во время мусорного коллапса в нашем округе не произошло никаких чрезвычайных ситуаций. Ситуация находилась под контролем, все обязательства перед жителями были выполнены. В настоящее время ведётся строительство технопарка, и его запуск имеет большое значение для нас. Это решение позволит решить большинство проблем муниципалитетов, связанных с утилизацией мусора».

Одним из конфликтных моментов в работе предыдущего регоператора — компании «Экопром» — были долги перед предприятием «СпецТрансКом», которое осуществляло сортировку отходов. Как сообщил руководитель этого предприятия Андрей Папчук, на сегодняшний день с новым регоператором нет никакого взаимодействия и каких-либо коммерческих отношений, а несортированные отходы «едут» на островский полигон.

«Новый год уже с региональным оператором никак не взаимодействовали, потому что твердые коммунальные отходы не доставляются к нам, начиная с сентября. Отходы сейчас по новой аварийной территориальной схеме едут на островский полигон».

Руководитель нового регоператора — компании «Экогрупп» Денис Кузнецов от комментариев по теме уклонился. Остальные наши собеседники в большинстве своем высказывают сдержанный оптимизм в оценках работы нового регоператора. Понятно, что желающих критиковать работу предприятия, учрежденного правительством региона, немного. Да и переход от «Экопрома» к «Экогрупп» для большинства абонентов, действительно, получился «бесшовным».

Другой вопрос, что о сортировке отходов на сегодня речь не идет. А ведь это была одна из основных целей «мусорной реформы». Нужно учесть, что с открытием экотехнопарка необходимо будет перестроить логистику, чтобы доставлять на новую площадку мусор с юга региона. Этот факт, а также увеличение издержек регоператора из-за роста стоимости топлива и оплаты взятой в лизинг техники не может не повлиять на увеличение стоимости услуг. Напомним, что из-за возникшего в прошлом году коллапса, который пришлось «разруливать» региональным властям, бюджет Псковской области уже вложил в государственного регоператора сотни миллионов рублей. В итоге можно констатировать, что ни одна из целей реформы на сегодняшней день не достигнута. Растут только тарифы на вывоз ТКО. Очередное увеличение цифр в платёжках может ожидать нас уже весной.

Виктория Семенова

Теги: #ТКО #Дневной дозор #мусор
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Пользуетесь ли вы замедленными / запрещенными в РФ соцсетями и платформами?
В опросе приняло участие 63 человека
21.01.2025, 15:120 В Пыталовском районе женщина воткнула нож в спину собутыльника  21.01.2025, 15:040 На новогодних праздниках псковские туристы выбрали активный отдых – аналитики 21.01.2025, 14:560 «Дневной дозор»: Что в регионе с вывозом ТКО через год после «мусорного коллапса»? 21.01.2025, 14:490 Почему в псковском «Яблоке» не считают партию «несистемной оппозицией», объяснил Артур Гайдук
21.01.2025, 14:470 Елена Пилипенко: «Экогрупп» будет устанавливать новый тариф на свои услуги 21.01.2025, 14:410 Депутаты Дедовичского района поддержали преобразование в округ 21.01.2025, 14:370 Праздник подразделений конвоирования отметили в псковском УФСИН 21.01.2025, 14:240 Псковичка лишилась свободы за оплату покупок с чужой карты
21.01.2025, 14:130 12 псковских образовательных организаций участвуют в программе догазификации 21.01.2025, 14:060 Реставрацию пяти башен окончили в Псково-Печерском монастыре 21.01.2025, 13:540 «Дневной дозор»: Нужно ли спасать русский язык от заимствований? 21.01.2025, 13:530 ИТ-холдинг Т1 расширяет сеть партнеров-дистрибьюторов в области ИИ и Big Data
21.01.2025, 13:510 Перевод котельных на газ не сразу приведет к снижению тарифа — Елена Пилипенко 21.01.2025, 13:480 Метод уничтожения раковых клеток организмом разработали китайские ученые 21.01.2025, 13:410 В 22% компаний Пскова есть правила для курящих сотрудников – опрос 21.01.2025, 13:260 Мошенники используют новые схемы для кражи личных данных через «Госуслуги»
21.01.2025, 13:210 Тонны креветок не смогли отправить в Казахстан через госграницу в Псковской области 21.01.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Тарифы на ЖКУ – сколько не платим, все мало? 21.01.2025, 13:030 Собственник «Дома Оглоблиной» в Пскове пытается исключить памятник из перечня ОКН 21.01.2025, 12:550 Мастер-классы проведут на дне открытых дверей псковского клуба исторической реконструкции
21.01.2025, 12:500 Андрей Михеев: Промышленность региона показывает стабильный рост 21.01.2025, 12:460 Автобусный рейс по маршруту «Себеж — Москва» 21 января отменён 21.01.2025, 12:440 Кому нужно заявлять о праве на льготы по налогам, рассказали псковичам   21.01.2025, 12:390 Капитальный ремонт поликлиники завершили в Гдове
21.01.2025, 12:240 Житель Великих Лук угрожал убить свою жену, стреляя из пистолета 21.01.2025, 12:230 Новую детскую площадку установят в псковской Черехе 21.01.2025, 12:170 Восемь иностранцев получили сроки за попытку незаконно пересечь госграницу в Палкинском районе 21.01.2025, 12:150 Великолучанин поджег пальто своей матери
21.01.2025, 12:070 «ЗЭТО» открывает сезон экскурсий для школьников в рамках профориентационной программы СоюзМаша 21.01.2025, 12:050 За нетрезвое вождение великолучанина направили на принудительные работы и лишили автомобиля  21.01.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Артуром Гайдуком 21.01.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 21 января
21.01.2025, 11:580 Пскович попытался вынести спиртное из магазина и был задержан 21.01.2025, 11:570 Книгу об истории деревни Синяя Никола презентуют в псковской библиотеке 21.01.2025, 11:540 Фонд развития промышленности за все время выделил почти 10 млрд рублей псковским предприятиям 21.01.2025, 11:480 Двое великолучан нашли банковскую карту, оплатили пиццу и получили штраф
21.01.2025, 11:340 Кота подстрелили в псковском микрорайоне Шабаново 21.01.2025, 11:290 Подозреваемого в краже 46 дезодорантов мужчину задержали в Пскове 21.01.2025, 11:260 «Кузница»: Тарифы на ЖКУ – сколько не платим, все мало? 21.01.2025, 11:230 С великолукской компании «Слактис» взыскали более 3 млн рублей за воздействие на среду
21.01.2025, 11:130 Движение транспорта закроют на участке улицы Байкова в Пскове до конца января 21.01.2025, 11:060 Великолучанин может лишиться свободы за хранение пистолета в трюмо 21.01.2025, 11:000 Заменить треть чиновников на ИИ и защитить банковские вклады от заморозки: инициативы «Новых людей», которые изменят жизнь псковичей 21.01.2025, 10:580 «В Пскове сегодня громко»: учения продолжаются на полигоне «Завеличье»
21.01.2025, 10:570 На смету строительства поликлиники под Псковом готовы выделить более 38 млн рублей 21.01.2025, 10:530 Александр Козловский: Нужно найти баланс в использовании иностранных слов 21.01.2025, 10:500 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о стратегическом сотрудничестве 21.01.2025, 10:480 Магазин «Деревня Соловьи» открылся в Острове
21.01.2025, 10:330 Решение отказать в возбуждении дела из-за кражи велосипеда отменили в Великих Луках 21.01.2025, 10:300 Электричество по лимиту 21.01.2025, 10:210 «Гайд-парк»: Что 2025 год готовит псковскому «Яблоку»? 21.01.2025, 10:050 Великолучанин лишился свободы за уклонение от принудительных работ за угон
21.01.2025, 09:550 Профсоюзный дайджест-2024: насыщенная повестка псковских профсоюзов 21.01.2025, 09:450 Три квартиры в Опочецком округе передадут детям-сиротам 21.01.2025, 09:320 Трамп начал свой президентский срок значительными изменениями политики администрации Байдена 21.01.2025, 09:320 Кибермошенники стали рассылать фишинговые письма под прикрытием проверки сервисов
21.01.2025, 09:150 Дональд Трамп объявил о признании в США только двух гендеров 21.01.2025, 09:000 Россиянин и белорус провезли в большегрузе контрабанду сигарет на 56 млн рублей через госграницу в Псковской области 21.01.2025, 08:400 Срок рассмотрения заявлений на распоряжение маткапиталом сократят вдвое 21.01.2025, 08:220 МКУ Пскова заключило контракт на содержание городских светофоров на 15 миллионов рублей
21.01.2025, 08:000 Пскович Валерий Жихарев стал чемпионом СЗФО по шахматам среди ветеранов 21.01.2025, 07:590 Беспилотники атаковали Смоленскую область 21.01.2025, 07:300 Аспиранты празднуют свой день 21 января 21.01.2025, 07:000 Международный день объятий отмечают 21 января
20.01.2025, 22:000 Новая «Газель» поступила в распоряжение пушкиногорской школы 20.01.2025, 21:400 Очередная сессия депутатов Усвятского округа состоится 24 января 20.01.2025, 21:202 Контрафактные лекарства незаконно распространяют в Куньинском районе 20.01.2025, 21:000 В Госдуму скоро поступит новая редакция закона о запрете продажи вейпов
20.01.2025, 20:570 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 20 января 20.01.2025, 20:400 Артистка из Псковской области выступила на большом концерте в Музее Победы 20.01.2025, 20:200 Псковичка может попасть в тюрьму из-за сообщения о минировании кафе 20.01.2025, 20:000 Инаугурация президента США Дональда Трампа началась в вашингтонском Капитолии
20.01.2025, 19:400 Циклоны принесут в Псковскую область слабоотрицательные температуры 20.01.2025, 19:200 Толщина и структура льда в Псковской области не внушают доверия – МЧС 20.01.2025, 19:000 Главную опасность свиного гриппа для человека назвала врач 20.01.2025, 18:470 Новогодние подарки от Детского фонда получили 3 500 детей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru