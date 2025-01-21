«Дневной дозор»: Что в регионе с вывозом ТКО через год после «мусорного коллапса»?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как изменилась ситуация с вывозом ТКО в регионе через год после "мусорного коллапса"?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
С 1 января 2019 года в России стартовала так называемая «мусорная реформа», результатом которой по замыслу инициаторов должен был стать новый подход к сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Псковичам, как и всем жителям России, обещали новые стандарты работы с мусором, включая его раздельный сбор, сортировку и современные экотехнопарки вместо привычных городских свалок. С тех пор только отобранные по конкурсу организации - региональные операторы - имеют право работать с твердыми коммунальными отходами. В Псковской области, как и во многих других регионах, реформа стартовала не без сложностей. Логистические цепочки выигравший конкурс регоператор - компания «Экопром» - выстраивал с трудом, на его работу было немало нареканий.
Обещанного экотехнопарка жители региона пока не дождались, зато цифры в квитанциях за вывоз мусора заметно подросли. Других изменений обычные горожане в большинстве своем не заметили. Но переломным для ситуации стал 2024 год, который стартовал с «мусорного коллапса». Проблемы начались еще во время новогодних праздников, когда конфликт между регоператором «Экопром» и предприятием по сортировке «Спецтранском» привел к образованию длинных очередей на разгрузку мусоровозов. Накопление мусора под окнами псковичей спровоцировало невыносимые условия для жизни. Власть долгое время старалась публично не реагировать на проблему. В итоге был вынужден вмешаться губернатор Михаил Ведерников, который назвал происходящее «настоящим саботажем» и пригрозил привлечь виновных к ответственности. К решению проблемы подключились правоохранительные органы, а затем и депутаты регионального парламента, которые оперативно приняли поправки в нормативные документы, позволяющие лишать недобросовестные компании статуса регоператора.
К сожалению, весной регион накрыла вторая волна «мусорного коллапса», в результате компания «Экопром» была лишена статуса регоператора. На смену ей пришла организация с государственным участием — «Экопгрупп», которая стала сначала временным, а с 17 января, по результатам конкурса, постоянным регоператором по уборке и утилизации мусора. Правительство региона создало госкомпанию, что потребовало не только вложений из бюджета на приобретение техники в лизинг, но и выстраивания процесса сбора и утилизации мусора. По факту новая компания занимается вывозом твердых коммунальных отходов уже полгода, пришло время подвести первые итоги работы. Какую оценку готовы выставить наши собеседники за работу нового регионального оператора? Изменилась ли ситуация с вывозом мусора за последние полгода? Есть ли жалобы граждан на несвоевременный вывоз коммунальных отходов? Об этом в программе «Дневной дозор»
Глава Псковского района Наталья Федорова отметила, что регоператор, по сравнению с прошлым годом, успешно справился с вывозом мусора в новогодние праздники. В 2025-м работа налажена, и площадки накопления отходов очищаются почти без перебоев, поэтому коллапсов, по ее мнению, ожидать не стоит.
Ситуация с вывозом мусора в Островском районе стабильная, сообщает глава муниципалитета Дмитрий Быстров. В новогодние праздники жители не жаловались на задержки с вывозом, что вызывает сдержанный оптимизм.
С появлением региональной компании по вывозу мусора качество услуг значительно улучшилось, отмечает депутат областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский. Это привело к сокращению числа жалоб от граждан. По мнению парламентария, после запуска экотехнопарка можно ожидать, что система обращения с вывозом мусора в Псковской области станет еще более эффективной.
По словам Александра Киселева, директора компании «Экопром», бывшего «мусорного» регоператора, ситуация с вывозом мусора действительно изменилась. Новая техника и поддержка региональной власти помогли новому регоператору - у «Экопрома» такой поддержки не было, поэтому и накапливались долги, которые в итоге привели к «мусорному коллапсу». В итоге новая компания справилась с задачами, но без сортировки мусора и с прямыми отправками на полигон. Главное, что удалось провести праздники без проблем, однако у Александра Киселева все равно есть вопросы.
В Локнянском муниципальном округе переход к новому регоператору прошел гладко, отмечает глава муниципалитета Иван Белугин. Жители недовольства не выражают. Тем не менее существуют и проблемы, например, с несанкционированным выбросом мусора со стороны гостей, которые приезжают в Локнянский округ на лето. По мнению Ивана Белугина, этот факт заслуживает внимания и говорит о необходимости улучшения инфраструктуры для вывоза отходов.
Одним из конфликтных моментов в работе предыдущего регоператора — компании «Экопром» — были долги перед предприятием «СпецТрансКом», которое осуществляло сортировку отходов. Как сообщил руководитель этого предприятия Андрей Папчук, на сегодняшний день с новым регоператором нет никакого взаимодействия и каких-либо коммерческих отношений, а несортированные отходы «едут» на островский полигон.
Руководитель нового регоператора — компании «Экогрупп» Денис Кузнецов от комментариев по теме уклонился. Остальные наши собеседники в большинстве своем высказывают сдержанный оптимизм в оценках работы нового регоператора. Понятно, что желающих критиковать работу предприятия, учрежденного правительством региона, немного. Да и переход от «Экопрома» к «Экогрупп» для большинства абонентов, действительно, получился «бесшовным».
Другой вопрос, что о сортировке отходов на сегодня речь не идет. А ведь это была одна из основных целей «мусорной реформы». Нужно учесть, что с открытием экотехнопарка необходимо будет перестроить логистику, чтобы доставлять на новую площадку мусор с юга региона. Этот факт, а также увеличение издержек регоператора из-за роста стоимости топлива и оплаты взятой в лизинг техники не может не повлиять на увеличение стоимости услуг. Напомним, что из-за возникшего в прошлом году коллапса, который пришлось «разруливать» региональным властям, бюджет Псковской области уже вложил в государственного регоператора сотни миллионов рублей. В итоге можно констатировать, что ни одна из целей реформы на сегодняшней день не достигнута. Растут только тарифы на вывоз ТКО. Очередное увеличение цифр в платёжках может ожидать нас уже весной.
Виктория Семенова