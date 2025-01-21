ЖКХ

Администрацию Печорского округа обязали создать реестр мест накопления ТКО

Жители Печорского муниципального округа обратились в прокуратуру с иском к администрации муниципалитета об обязании организовать создание реестра мест накопления твердых коммунальных отходов на территории округа и опубликовать его на официальном сайте муниципального образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Печерский районный суд, выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, установил, что администрация Печорского муниципального округа действительно нарушила законодательство об отходах производства и потребления. Мер к организации мероприятий, направленных на реализацию прав граждан на получение информации о местах накопления мусора, администрация не предпринимала. Выявленные нарушения до настоящего времени не устранены, что нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду и условия проживания, а также принцип охраны здоровья человека.

Исковые требования суд удовлетворил и обязал администрацию Печорского муниципального округа в течение 5 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу организовать создание реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Печорского муниципального округа.

Реестр должен содержать схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, информацию об используемом покрытии и площади, а также сведения о собственниках этих мест и источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в указанных местах.

Кроме того, администрация обязана обеспечить информирование потребителей путем размещения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Печорского муниципального округа на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет».