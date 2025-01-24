ЖКХ

Что способствовало наращиванию темпов газификации в Псковской области, рассказал Антон Дымов

Что способствовало наращиванию темпов газификации в Псковской области, рассказал директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Мы понимали на старте в начале прошлого года, что нам нужно и к чему идем. С губернатором на первой встрече определились с направлением движения и кардинально изменили подход», - подчеркнул Антон Дымов.

Гость студии рассказал, что на начальных этапах было взяты два населенных пункта из Локнянского и Псковского районов, куда был направлен так называемый «десант», который начал работу с другим подходом. «Он дал свои результаты в итоге. На примере этих двух населенных пунктов мы кардинально пересмотрели подход в рамках выдвижения одной строительной компании на объекты как распределительных сетей, так и внутри границ. Тем самым совместили работы до границы и внутри границ», - пояснил Антон Дымов.

Итог по подключению домовладений к газу в прошлом году в два раза превысил показатели 2023 года. Общее число подключений составило порядка двух тысяч.