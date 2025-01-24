ЖКХ

Антон Дымов: Есть ряд обстоятельств, которые не дают увеличить темпы газификации

Причины, тормозящие процесс газификации в Псковской области, назвал директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Есть ряд объективных обстоятельств, которые не дают увеличить темпы газификации еще больше. Мы увеличили количество бригад, сделали определенный задел, на пике было 126 бригад, набрали обороты, но прекрасно понимаем, что тяжелая экономическая ситуация многим нашим жителям дала по рукам», - сказал Антон Дымов.

Смотрите также Что способствовало наращиванию темпов газификации в Псковской области, рассказал Антон Дымов

Директор псковского «Газпрома» пояснил, что газ доводили до границ участка, строили внутри границ домовладений, но серьезной проблематикой оставалось строительство системы теплоснабжения внутри дома. «Это затратная часть, у многих она выливалась в 100, 150 и даже 200 тысяч рублей - это для многих сумма неподъемная», - поделился Антон Дымов.

Гость студии рассказал, что есть ряд льгот на подключение к газу, но они не распространяются на строительство теплосистемы. При этом он уточнил, что октябре-ноябре были подписаны соглашения о взаимодействии, в которых определили направления, ответственных людей. «Это дает свои определенные результаты», - заметил Антон Дымов.