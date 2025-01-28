ЖКХ

Из-за аварии сточные воды могли попасть в ливневку в Пскове

В Сети начала распространяться информация, что канализационные воды сбрасываются из очистных сооружений, расположенных в деревне Монькино Псковского района, в местный водоем, впадающий в реку Великую.

Фото: Народный контроль Псковской области

Редакция Псковской Ленты Новостей обратилась в муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал», где пояснили, что в январе была зафиксирована аварийная ситуация, связанная с частичным обрушением канализационного коллектора, расположенного на улице Западной.

«Предприятием организована перекачка сточных вод по обводной линии. Однако, в связи с большим объемом сточных вод, возможно частичное попадание стоков в систему ливневой канализации, которая проходит в непосредственной близости от места аварии», - рассказали в «Горводоканале».

В настоящее время предприятие закупает необходимые материалы для проведения аварийно-восстановительных работ, а также ведется поиск подрядной организации для устранения аварии. О сложившейся ситуации проинформированы соответствующие контролирующие органы, отметили на предприятии.