ЖКХ

Воду включат в домах №13 и №14 в псковской деревне Писковичах до утра

Решен вопрос о подаче воды в дома №13 и №14 в деревне Писковичи Псковского района, где произошла крупная авария на канализации, сообщается в Telegram-канале главы Псковского района Натальи Федоровой.

Видео: Наталья Федорова / Telegram

«Уважаемые жители деревни Писковичи, сейчас работы продолжаются, все на месте. Решен вопрос о подаче воды в дома №13 и №14 в Писковичах. Система будет заполняться с 21.00, поэтому проверьте, пожалуйста, краны. Вода будет дана на ночь, до утра, потому что утром работы продолжатся. К сожалению, засор еще так и не устранен полностью. Продолжают вытаскивать тряпки, полотенца и прочие вещи, которые не должны быть в канализации», - пояснила глава района.

Напомним, водоснабжение в домах №13 и №14 планировалось дать к вечеру сегодняшнего дня, о чем глава района сообщила ранее. Для технических, хозяйственных нужд выведен кран в соседнем доме, у людей есть возможность взять воду оттуда.

В ЖК «Видный» водоснабжение восстановлено с 12:00.

Ситуацию курирует и координирует недавно назначенный заместитель главы Денис Поздняков. Он оказывает специалистам всю необходимую помощь. По словам Натальи Федоровой, на данном этапе задействовано максимально возможное количество сил и средств.