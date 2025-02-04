ЖКХ

Строительство экотехнопарка в Палкинском районе идет с отставанием

Строительная готовность экотехнопарка в Палкинском районе составляет 58%, сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Проконтролировал ход строительства комплекса по обращению с отходами в Палкинском районе. Подрядчик доложил о ходе строительно-монтажных работ на объекте. Строительная готовность объекта – 58%. На площадке трудится более 200 человек. В весовой специалисты производят монтаж оборудования», - отметил губернатор.

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Он добавил, что в административно-бытовом корпусе выполняют укладку газобетона, и в ближайшее время приступят к монтажу оконных проемов, что позволит закрыть тепловой контур здания.

«Осмотрел работы и внутри корпуса сортировки, где проходит сборка сортировочной кабины и монтаж конвейерного оборудования. Есть небольшое отставание по графику работ. Поручил ускорить темпы строительства комплекса. Проект реализуется во взаимодействии с Минприроды России и ППК "РЭО". Работа ведется в рамках президентского нацпроекта "Экологическое благополучие"», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, комплексный объект расположится в Палкинском районе. Мощность обработки ТКО составит 250 тысяч тонн в год, утилизации — не менее 93,7 тысячи тонн в год, захоронения — не более 125 тысяч тонн ТКО в год, на объекте создадут около 500 новых рабочих мест.

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Его создание позволит полностью выполнить показатели национального проекта «Экология» в части обеспечения 100-процентной обработки и снижения доли захоронения до менее чем 50% от массы образования ТКО в регионе.