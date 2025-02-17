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ЖКХ

Минстрой России предлагает вернуть единый платежный документ за ЖКУ

19.02.2025 08:40|ПсковКомментариев: 0

На заседании комитета Госдумы по ЖКХ глава Минстроя России Ирек Файзуллин выступил с инициативой ввести единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Это предложение было озвучено в контексте обсуждения вопроса о влиянии прямых договоров на собираемость платежей за ЖКУ. Прямые договоры заключаются между потребителями и ресурсоснабжающими организациями, минуя управляющие компании.

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Введение единого платежного документа, по мнению Минстроя, может упростить систему оплаты ЖКУ и повысить её прозрачность.

«Личное мое мнение, должна быть единая платежка, единый оператор в регионе по сбору средств, и не должно быть прямых договоров», — сказал Ирек Файзуллин.

Идея внедрения единого документа для платежей за жилищно-коммунальные услуги обсуждалась и ранее. Минстрой предлагал перейти к электронным платежным документам, которые будут формироваться в ГИС ЖКХ, пишет РИА Новости.

Источник: Псковская Лента Новостей
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