ЖКХ

Минстрой России предлагает вернуть единый платежный документ за ЖКУ

На заседании комитета Госдумы по ЖКХ глава Минстроя России Ирек Файзуллин выступил с инициативой ввести единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Это предложение было озвучено в контексте обсуждения вопроса о влиянии прямых договоров на собираемость платежей за ЖКУ. Прямые договоры заключаются между потребителями и ресурсоснабжающими организациями, минуя управляющие компании.

Введение единого платежного документа, по мнению Минстроя, может упростить систему оплаты ЖКУ и повысить её прозрачность.

«Личное мое мнение, должна быть единая платежка, единый оператор в регионе по сбору средств, и не должно быть прямых договоров», — сказал Ирек Файзуллин.

Идея внедрения единого документа для платежей за жилищно-коммунальные услуги обсуждалась и ранее. Минстрой предлагал перейти к электронным платежным документам, которые будут формироваться в ГИС ЖКХ, пишет РИА Новости.