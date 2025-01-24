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Более трех тысяч домовладений планируют подключить к газу в Псковской области в 2025 году

3 200 домовладений планируют подключить к газу в Псковской области в 2025 году, сообщил директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Мы в конце прошлого года сформировали программу, план-график газификации, в котором мы для себя определили 3200 домовладений, программа на подписании в регионе. Я думаю, что губернатор в ближайшее время ее подпишет и тем самым даст нам очередной старт, хотя мы прекрасно понимаем, что 3200 с учетом разгона, который мы взяли, это реальная планка», - сказал Антон Дымов.

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Директор отметил, что лично для него основное - это увеличить темпы в полтора раза, то есть достичь показателя в ровно три тысячи. «Цифра три тысячи для меня - основное. А сможем ли мы сделать больше, посмотрим», - заключил Антон Дымов.

Напомним, в прошлом году в газу было подключено 2 000 домовладений.