ЖКХ

РЭО: Псковская область передает 100% информации по всем мусоровозам, которые работают на территории региона

Мусоровозы, которые не передают данные ГЛОНАСС в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), не должны учитываться при формировании тарифов региональными операторами. С таким предложением на штабе по организации обращения с ТКО, который проходит на площадке Координационного центра правительства, выступил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Сейчас во ФГИС УТКО внесена информация о 25 139 транспортных средствах (ТС). Из них 1883 требуют удаления или актуализации, так как внесены под учетными записями не действующих региональных операторов. При этом 846 из них передают треки движения и выходят на маршруты, информацию о них должны внести новые регоператоры.

По 9755 замечаний нет, так как они передают треки движения мусоровозов с февраля по настоящее время.

Еще 13 501 мусоровоз не передавал треки движения мусоровозов с февраля, при этом региональные операторы, внесшие информацию о них, осуществляют деятельность.

«Фактически половина мусоровозов, которые оснащены всеми необходимыми средствами инструментального контроля, не передают данные о своем движении. На основании этого мы построили рейтинг регионов, согласно которому 45 регионов в „красной зоне“, из них по 27 регионам треки движения ГЛОНАСС не передавались ни по одному мусоровозу с февраля 2025 года», — сообщил Денис Буцаев.

Семь регионов находятся в «желтой зоне» с показателем 20−51% по передаче треков, 26 регионов — в «зеленой зоне» с более 50%.

«Безусловный лидер — Псковская область, передает 100% информации по всем ТС, которые обеспечивают возку на его территории. Семь регионов оценить не представляется возможным, потому что ТС задействованы на возке сразу в нескольких субъектах, с ними мы отдельную работу проведем. А по остальным предложение такое — по 13 501 ТС мы направим в регионы письма и уведомления от штаба. До следующего штаба просьба получить объяснение от регоператора, почему нарушаются требования по предоставлению информации во ФГИС, эти требования законны. И еще предложение — не учитывать выезды тех ТС, которые не предоставляют маршрутизацию. Если мы их не видим, то мы не учитываем их в деньгах, ни по объектам, ни по ТС», — сообщил глава РЭО.

РЭО готовит поправки в основы ценообразования, по которым в рамках тарифных заявок учитываться будет только та техника, которая реально выходит в рейсы и передает данные ГЛОНАСС во ФГИС УТКО.

Денис Буцаев также призвал регионы активнее заполнять территориальные схемы во ФГИС УТКО. С 1 января 2025 года вступают в силу новые Правила разработки территориальных схем, утвержденные Постановлением Правительства № 775. Теперь проекты территориальных схем должны размещаться во ФГИС УТКО для проведения общественных обсуждений. Терсхемы должны обновляться ежегодно до 1 августа в части схемы потоков и балансовых показателей. Утверждение проекта возможно только после устранения замечаний РЭО и комиссии Минприроды России.

«От ряда регионов мы слышим позицию, что им некогда погружаться в разработку территориальной схемы. Учитывая требование об актуализации территориальных схем до 1 августа 2025 года, мы разработали рекомендуемый график работ. График очень плотный. Прошу начинать работу над территориальной схемой как можно скорее», — сообщил Денис Буцаев.

Согласно предложенному РЭО графику, в марте необходимо проверить и актуализировать данные по объектам обращения с ТКО и образованию отходов. В апреле — свести данные по источникам образования ТКО и контейнерным площадкам. В этом же месяце провести моделирование, посчитать схему потоков, балансы и тарифы. В мае готовится текстовая часть территориальной схемы, в июне проводятся общественные обсуждения, в июле происходит утверждение территориальной схемы.