ЖКХ

Борис Елкин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Глава города Пскова Борис Елкин поздравил работников жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 16 марта. Благодарности специалистам он выразил в своём Telegram-канале.

«На плечах сотрудников ЖКХ лежит множество важнейших задач: от устранения неполадок в системах водоснабжения и отопления до ухода за зелёными зонами и поддержания благоустройства дворов. Несмотря на то, что их труд нередко остаётся в тени, именно благодаря ему наша повседневная жизнь становится более удобной и комфортной», - написал Борис Елкин.

Он поблагодарил работников за их профессионализм и преданность делу, а также пожелал крепкого здоровья, карьерного роста и благополучия.