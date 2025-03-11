ЖКХ

Расчистку просек проведут почти на 200 гектарах в Новоржевском округе

Расчистку просек почти на 200 гектарах проведут в Новоржевском муниципальном округе в 2025 году, сообщила глава округа Любовь Трифонова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«По договоренности с "Россетями" у нас планируется расчистка просек почти на 200 гектарах. На подстанции "Новоржев" планируется ремонт трансформаторов и высоковольтных выключателей», - поделилась Любовь Трифонова.

На 2026 год запланирован ремонт порядка 30 км электросетей. «Для нас это очень значимо, потому что проблемы есть», - добавила глава Новоржевского округа.