ЖКХ

Свалку вблизи сквера на Сиреневом бульваре в Пскове ликвидируют до 21 марта

Сотрудники управления городского хозяйства Пскова проведут выездную проверку для фотофиксации и оценки масштабов несанкционированной свалки вблизи сквера на улице Сиреневый бульвар в Пскове. По результатам проверки подадут заявку в муниципальную службу благоустройства города для организации уборки территории, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

Работы по ликвидации свалки будут выполнены в рамках действующего контракта. Завершить уборку планируют до 21 марта.

Ранее сообщалось, что вблизи сквера на улице Сиреневый бульвар в Пскове образовались несанкционированные свалки.