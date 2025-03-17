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«Экогрупп» проинструктирует водителей по маневрированию во дворах для исключения повреждения зеленых зон и контейнерных площадок

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экогрупп» проведет инструктаж водителей в Псковской области по маневрированию во дворах для исключения повреждения зеленых зон и контейнерных площадок после жалоб жителей региона.

С лета 2024 года, после двух «мусорных коллапсов», в Псковской области сменился региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. С участием государства был создан новый оператор ООО «Экогрупп». С тех пор ситуация стабилизировалась. Мусор в Пскове вывозят регулярно. Но недавно псковичи стали жаловаться на разрушение зеленых зон возле контейнерных площадок и самих контейнерных площадок.

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Депутат избирательного округа №12 Григорий Стороненков сообщил на своей странице «ВКонтакте», что к нему поступило сразу несколько жалоб.

На улице Олега Кошевого, дом 21 зеленая зона изрыта колесами тяжелого грузовика. А механическая «рука» ломовоза пробила и изрыла грунт, пытаясь схватить старую мебель. На улице Школьной, дом 11 манипулятор разбил асфальтобетонную плиту возле контейнерной площадки, куда люди складировали крупногабаритный мусор и выкладывали ненужные вещи.

Таким манипулятором изрыт грунт на площадках у домов №№2, 8, 10, 12 на улице Алексея Алехина и у дома №47 на улице Ижорского Батальона. На улице Алексея Алехина, дом 3 покорежена металлическая контейнерная площадка. Раньше крупногабаритный мусор грузчики самостоятельно грузили руками. Теперь эта работа механизирована. Но возникли побочные эффекты. Жители считают, что недопустимо убирать мусор таким способом, который разрушает благоустройство во дворах.

Депутат Григорий Стороненков жителей поддержал и направил депутатские запросы в ООО «Экогрупп» и в комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области с просьбой прекратить использовать такой манипулятор и восстановить нарушенное благоустройство.

Псковская Лента Новостей обратилась за комментарием в пресс-службу ООО «Экогрупп». В компании проблему приняли во внимание и уже направили ее в работу. «С водителями будет проведен дополнительный инструктаж по маневрированию на дворовых территориях и по управлению спецтехникой при погрузке ТКО и КГО», - пообещали в компании.

ООО «Экогрупп» предлагает гражданам при возникновении подобных ситуаций обращаться на электронную почту: ecogrupp@tko60.ru или в личные сообщения группы «ВКонтакте» с заявлением и фото- и видеоматериалами для их скорейшего решения.