ЖКХ

Причиной аварии на коллекторе на Ольгинской набережной в Пскове стал сброс жиросодержащих сточных вод

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» дает официальное разъяснение по поводу аварийной ситуации на канализационном коллекторе у ресторана «Деловой» (Ольгинская набережная, 2а).

Фотографии: «Горводоканал»

Причиной аварии стал сброс жиросодержащих сточных вод в городскую систему канализации организациями питания, подключенными к данному коллектору и не установившими на свою систему водоотведения специальный контейнер-жироуловитель. В отсутствие жироуловителя большие объемы жиров с кухонь общественного питания попадают прямиком в канализацию, образуют плотные отложения на стенках труб, смешиваются с другими отходами, со временем блокируют сток и повреждают канализацию, что и произошло на Ольгинской набережной.

Чтобы такого не происходило, перед вводом здания в эксплуатацию «Горводоканал», по запросу застройщика, готовит технические условия на подключение объекта к городским сетям водоснабжения и водоотведения. Технические условия готовятся исходя из предназначения здания (жилое, коммерческое), планируемого характера и объемов потребления и отведения воды. В случае, если здание изначально отводится под предприятие общественного питания, «Горводоканал» всегда рекомендует застройщику (собственнику) установить соответствующие жироуловители.

«Особую остроту вопрос наличия жироуловителей у предприятий общепита возникает при современной застройке, когда первый этаж жилого дома отводится «под коммерческую недвижимость», без конкретизации последней. Такой дом подключается к сетям без рекомендованных жироуловителей, поскольку собственник, как правило, и сам не знает, кто окажется в числе его будущих арендаторов. В итоге первый этаж может занять ресторан или кафе, которое начнет сливать свои стоки прямо в общедомовую канализацию. Может возникнуть закономерное недоумение — почему такой критически важный вопрос, как установка жироуловителей предприятиями общественного питания, озвучивается «Горводоканалом» не в обязательном, а в рекомендательном ключе? Всё просто: у «Горводоканала» нет правовых полномочий предъявлять собственнику помещения такое требование. Факт нарушения действующего законодательства может быть установлен только соответствующими контролирующими ведомствами или через суд, поэтому «Горводоканал» действует в рамках существующего правового поля и решает первоочередную задачу жизнеобеспечения города — устраняет аварию», - рассказали на предприятии.

Работы на Ольгинской набережной были начаты уже утром в воскресенье. К данному часу работы полностью завершены.