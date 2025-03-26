ЖКХ

Одну из крупнейших ЛЭП в Псковской области оснастят птицезащитными устройствами

В 2025 году специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада планируют смонтировать на линии электропередачи 330 кВ «Псков – Лужская» около 100 птицезащитных устройств, препятствующих посадке и гнездованию птиц на опорах ЛЭП, что в свою очередь снижает риски получения технологических нарушений, связанных с отключением ЛЭП и поражения птиц электрическим током, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото: ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада

Псковская область – естественный ареал обитания порядка 260 видов птиц. Среди них есть занесенные в Красную книгу – беркут, черный аист, орлан-белохвост, золотистая ржанка.

Применение птицезащитных устройств позволяет исключить фактор влияния птиц на надежную и бесперебойную работу электрооборудования, а также обезопасить самих пернатых. Всего в 2025 году филиал ПАО «Россети» - МЭС Северо-Запада в своей зоне ответственности установит более 570 таких устройств.