ЖКХ

Метрологи в Псковской области в первом квартале зафиксировали 15 нарушений на узлах учета газа

С начала 2025 года метрологи «Газпром межрегионгаз Псков» провели 541 проверку объектов газораспределения и газопотребления, а также узлов измерения расхода газа у промышленных и коммунально-бытовых потребителей в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Выявлено 15 нарушений, среди которых отсутствие корректного приборного учета газа из-за истечения срока поверки средств измерений или выхода их из строя. В результате доначислено потребление свыше 115 тысяч кубических метров природного газа.

«Необходимость регулярного метрологического контроля обусловлена точностью измерения объема потребляемого газа, что позволяет достигать точности и в расчетах», - отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Федоров.