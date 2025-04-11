ЖКХ

Крышу пятиэтажного дома капитально отремонтировали на улице Сиреневый бульвар в Пскове

Крышу в пятиэтажном доме 1977 года постройки отремонтировали в рамках реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта на 2025 год. Здание расположено по адресу: Псков, улица Сиреневый бульвар, дом №13, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Фото: ФКР Псковской области

Работы по ремонту крыши выполнила подрядная организация ООО «Стройград» в соответствии с договором от 21 января 2025 года № 72/КР. Приемка выполненных работ состоялась 8 апреля.

На объекте демонтировали старое кровельное покрытие, выполнили ремонт стяжки и устройство новой плоской кровли с применением технологии ВИР-пласт. Также произвели ремонт вентиляционных шахт, выполнили замену колпаков на фановых трубах, ремонт кабин выхода на крышу и парапетов. Произвели ремонт плит и покрытие лоджий.

Собираемость взносов на капитальный ремонт по вышеуказанному дому составляет порядка 93.3%, отметили в фонде.