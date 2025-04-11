ЖКХ

«В фокусе»: О безопасном обслуживании газового оборудования. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «В фокусе», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 15 апреля.

Гость студии — главный инженер - заместитель генерального директора компании «Газпром газораспределение Псков» Максим Ксенофонтов.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о безопасном обслуживании газового оборудования: о том, какие усилия предпринимает компания, чтобы жители нашего региона могли спокойно пользоваться газовой инфраструктурой, и о том, что обязаны делать люди, чтобы обеспечивать безопасность газового оборудования.