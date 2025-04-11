ЖКХ

Плановые отключения горячей воды в Великих Луках начнутся с 20 мая

Плановые остановки котельных и гидравлические испытания тепловых сетей начнут производить в Великих Луках с 20 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

«С 20 мая в соответствии с планом подготовки систем теплоснабжения к отопительному сезону 2025-2026 годов, а также согласно "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" будут проводиться плановые остановки котельных и гидравлические испытания тепловых сетей давлением Ру=16 кгс/см2», - сообщили в администрации.

Всем потребителям тепла, имеющим индивидуальные тепловые пункты (ИТП), необходимо отключить (в первом фланцевом соединение ИТП) внутренние системы отопления металлическими заглушками толщиной 3-4 мм для предотвращения разрыва отопительных приборов.

Согласно п. 6.2.14 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», на период гидравлических испытаний тепловые пункты и системы теплопотребления должны быть надежно отключены.

«Ответственность за возникновение возможных аварийных ситуаций у абонентов возлагается на организацию, эксплуатирующую системы теплоснабжения зданий и сооружений. Тем самым "Тепловые сети" не будут производить возмещение возможных материальных ущербов», - добавили в администрации.

Справки по телефонам - отдел ОНТС: 4-59-38; аварийно-диспетчерская служба: 4-59-06.