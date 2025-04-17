ЖКХ

Подрядчик опережает график работ по ремонту котельной на улице Инженерной в Пскове

Подрядчик, выполняющий работы по модернизации котельной на улице Инженерной в Пскове, идет с опережением графика на 2 недели. Такими данными поделился заместитель главы администрации города Пскова Алексей Саенко в эфире передачи «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).

«В этом году начались работы по замене котельного оборудования на улице Инженерной. Старт работ связан с достаточно приятной погодой, отсутствовали минусовые температуры. На следующей неделе мы ожидаем поставку запчастей для нового котельного оборудования, которые будут монтироваться на замену старого», - рассказал Алексей Саенко.

Модернизация будет проходить несколько лет, это будет зависеть от финансирования, продолжил гость студии. «Подрядчик крупный, зарекомендовавший себя, работает в штатном режиме. Даже скажу, что с некоторым опережением графика. Опережает на две недели сейчас. Надеюсь, с ним проблем не будет, и у нас тоже все будет хорошо», - заключил Алексей Саенко.