Мерой соцподдержки на догазификацию воспользовались более 1500 псковичей

Мерой социальной поддержки на догазификацию в Псковской области воспользовались 1507 человек. Об этом сообщила председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко в рамках парламентского часа на сессии областного Собрания 24 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Она добавила, что в бюджете на эти цели предусмотрено 120 миллионов рублей.
«Данной мерой поддержки уже воспользовались 1507 человек на общую сумму 105 млн. В 2025 году в бюджете на эти цели предусмотрены 120 миллионов, еще 12 млн поступят из федерального. Кроме того, для покупателей, заключивших с АО «Газпром газораспределение Псков» договор о подключении газоиспользующего оборудования к сети, действует скидка в размере 5% на весь ассортимент товара в специализированных магазинах компании», - уточнила Елена Пилипенко.