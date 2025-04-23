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ЖКХ

Мерой соцподдержки на догазификацию воспользовались более 1500 псковичей

24.04.2025 13:25|ПсковКомментариев: 0

Мерой социальной поддержки на догазификацию в Псковской области воспользовались 1507 человек. Об этом сообщила председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко в рамках парламентского часа на сессии областного Собрания 24 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«На территории области 21 льготная категория граждан имеет право воспользоваться мерами социальной поддержки на догазификацию. Сумма единовременной выплаты, которую можно потратить на компенсацию расходов на приобретение газоиспользующего оборудования, либо на мероприятия строительство сети внутри земельного участка, составляет 100 тысяч рублей», - напомнила Елена Пилипенко.

Она добавила, что в бюджете на эти цели предусмотрено 120 миллионов рублей.

«Данной мерой поддержки уже воспользовались 1507 человек на общую сумму 105 млн. В 2025 году в бюджете на эти цели предусмотрены 120 миллионов, еще 12 млн поступят из федерального. Кроме того, для покупателей, заключивших с АО «Газпром газораспределение Псков» договор о подключении газоиспользующего оборудования к сети, действует скидка в размере 5% на весь ассортимент товара в специализированных магазинах компании», - уточнила Елена Пилипенко.

Источник: Псковская Лента Новостей
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