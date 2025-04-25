ЖКХ

Отопительный сезон возобновили в Пустошкинском районе

Отопительный сезон возобновили в Пустошкинском районе, данная информация следует из постановления, опубликованного на сайте публикования нормативно-правовых актов Псковской области.

«В связи с понижением температуры воздуха, в целях сохранения комфортного температурного режима в жилых домах и на объектах социально-культурного значения администрация Пустошкинского района постановляет теплоснабжающей организации муниципальному предприятию "Пустошкинские теплосети" возобновить отопительный сезон 2024- 2025 годов с 29.04.2025 года», - говорится в сообщении.

Данное постановление не распространяется на котельные в деревнях Гультяи, Забелье и котельную №.9.

Напомним, отопительный сезон продлят в Пскове до 5 мая из-за похолодания.

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