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ЖКХ

Псковичи должны регоператору около 90 миллионов рублей за вывоз ТКО

06.05.2025 08:00|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области прошло заседание межведомственной рабочей группы, посвящённое решению актуальных вопросов в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). На сегодняшний день долг жителей области перед регоператором составляет порядка 90 миллионов рублей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Изображение: Михаил Ведерников / Telegram-канал

По итогам обсуждения было отмечено, что регион находится в зелёной зоне по трём из пяти ключевых показателей качества обращения с ТКО. В то же время по закупке контейнеров область оценивается в жёлтой зоне — необходимое оборудование уже приобретено и в ближайшее время будет передано муниципалитетам.

Однако ситуация с обеспечением контейнерными площадками остаётся сложной: регион находится в красной зоне. В текущем году планируется организовать 90 новых контейнерных площадок и реконструировать ещё 10. На заседании был утверждён план по созданию площадок и закупке контейнеров.

В фокусе внимания оказалась проблема неоплаты услуг по вывозу мусора. На данный момент задолженность жителей региона перед региональным оператором составляет около 90 миллионов рублей.

«Все хотят, чтобы было чисто, чтобы мусор своевременно и качественно убирали, но почему-то порой забывают, что за любую коммунальную услугу надо платить. Прошу добросовестно отнестись к оплате квитанций за вывоз мусора. Это важно для стабильной работы регоператора», - отметил Михаил Ведерников.

Источник: Псковская Лента Новостей
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