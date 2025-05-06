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Денис Кузнецов: На майских праздниках объем ТКО в Псковской области увеличился

06.05.2025 12:37|ПсковКомментариев: 0

Не все площадки для сбора твердых коммунальных отходов попали в поле зрения регионального оператора ООО «Экогрупп», заявил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей и. о. генерального директора компании Денис Кузнецов, комментируя жалобы псковичей на переполненные мусорные контейнеры на первых майских праздниках.

«В связи с увеличением туристического потока, соответственно, мы заметили, что было увеличение отходов. По площадкам, где мы видели перенакопление, мы совершали двойной вывоз, но некоторые площадки очень быстро переполнялись. Мы старались реагировать на все площадки, которые сами видели, но не все площадки попали в наше поле зрения. Но те жалобы, которые поступали в соцсети, мы отслеживали, оперативно на них реагировали. В течение 12 часов решали данный вопрос», - сказал Денис Кузнецов.

Напомним, с апреля Денис Кузнецов в Пскове ведет личный прием граждан.

Обратиться можно по адресу: город Псков, улица Декабристов, дом №23 каждый 1 и 3 четверг месяца, с 16:00 по 17:00.

Источник: Псковская Лента Новостей
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