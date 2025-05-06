Подачу теплоносителя соцучреждениям Великих Лук по заявкам восстановят с 9 мая

Муниципальное унитарное предприятие города Великие Луки «Тепловые сети» готово возобновить подачу теплоносителя по заявкам учреждений социальной сферы с 9 мая при условии готовности внутренних сетей к приёму тепла и наличии гарантий оплаты, сообщил глава администрации Великих Лук Андрей Беляев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Запланированные на период с 12 по 15 мая огневые работы по ремонту магистрального газопровода в Великих Луках переносятся на неопределённый срок, сообщил Андрей Беляев на основании письма ООО «Газпром межрегионгаз Псков» № 42/06-3277 от 8 мая 2025 года «О переносе ограничения газоснабжения».
В свою очередь «Тепловые сети» готовы возобновить подачу теплоносителя по заявкам учреждений социальной сферы. Заявки на подключение необходимо направлять в муниципальное унитарное предприятие в соответствии с условиями действующих договоров.
«В соответствии с действующим законодательством, для жителей многоквартирных жилых домов такая возможность возникает при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +8 °С в течение пяти дней подряд. В этом случае заявки можно будет направлять через управляющие компании, также при условии готовности внутридомовых сетей», - добавил Андрей Беляев.
Напомним, отопительный сезон в Великих Луках завершился 21 апреля. На основании поступающих обращений правительство Псковской области рекомендовало руководству города оперативно возобновить отопительный сезон.
Как пояснял Андрей Беляев, ранее в адрес предприятия «Тепловые сети» поступило уведомление от компании «Газпром» о проведении огневых работ на основной газовой магистрали, которая снабжает город, что повлекло за собой ограничение объёмов поставляемого газа. В связи с этим, а также по ряду других причин, включая обращения граждан и погодные условия, котельные были переведены на летний режим работы.