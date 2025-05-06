ЖКХ

Подачу теплоносителя соцучреждениям Великих Лук по заявкам восстановят с 9 мая

Муниципальное унитарное предприятие города Великие Луки «Тепловые сети» готово возобновить подачу теплоносителя по заявкам учреждений социальной сферы с 9 мая при условии готовности внутренних сетей к приёму тепла и наличии гарантий оплаты, сообщил глава администрации Великих Лук Андрей Беляев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Запланированные на период с 12 по 15 мая огневые работы по ремонту магистрального газопровода в Великих Луках переносятся на неопределённый срок, сообщил Андрей Беляев на основании письма ООО «Газпром межрегионгаз Псков» № 42/06-3277 от 8 мая 2025 года «О переносе ограничения газоснабжения».

«Информация о проведении ремонта будет сообщена дополнительно. Соответственно, отключение горячего водоснабжения, запланированное на указанные даты, не состоится», - уточнил глава администрации.

В свою очередь «Тепловые сети» готовы возобновить подачу теплоносителя по заявкам учреждений социальной сферы. Заявки на подключение необходимо направлять в муниципальное унитарное предприятие в соответствии с условиями действующих договоров.

«В соответствии с действующим законодательством, для жителей многоквартирных жилых домов такая возможность возникает при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +8 °С в течение пяти дней подряд. В этом случае заявки можно будет направлять через управляющие компании, также при условии готовности внутридомовых сетей», - добавил Андрей Беляев.

Напомним, отопительный сезон в Великих Луках завершился 21 апреля. На основании поступающих обращений правительство Псковской области рекомендовало руководству города оперативно возобновить отопительный сезон.

Смотрите также Руководству Великих Лук рекомендовали оперативно возобновить отопительный сезон

Как пояснял Андрей Беляев, ранее в адрес предприятия «Тепловые сети» поступило уведомление от компании «Газпром» о проведении огневых работ на основной газовой магистрали, которая снабжает город, что повлекло за собой ограничение объёмов поставляемого газа. В связи с этим, а также по ряду других причин, включая обращения граждан и погодные условия, котельные были переведены на летний режим работы.