Решение о завершении отопительного сезона принято в строгом соответствии с федеральным законодательством и установленными нормативами, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.
За короткий тёплый период с мая по сентябрь предприятию «Тепловые сети» необходимо интенсивно провести большую, сложную, кропотливую и качественную работу по подготовке к новому отопительному сезону 2025–2026 годов, добавили власти Великих Лук.
В администрации пояснили, что в соответствии с действующим законодательством теплоснабжающее предприятие обязано до начала отопительного сезона провести работы по освидетельствованию, наладке и устранению всех выявленных замечаний по сетям теплоснабжения и технологическому оборудованию котельных. Эти требования установлены Ростехнадзором и обязательны к выполнению.
На предприятии разработан детальный план подготовки к новому отопительному сезону, включающий весь комплекс необходимых мероприятий со сроками исполнения — с мая по сентябрь. Как рассказали в администрации, в настоящий момент уже начаты работы по гидравлическим испытаниям теплосетей, проводится диагностика оборудования на котельных. Цель — выявление и замена предаварийных участков, а также оборудования, не способного обеспечить безаварийную работу в зимний период. С целью эффективного использования денежных средств предприятие выполняет подготовку к отопительному сезону собственными силами, снижая издержки на привлечение дополнительной рабочей силы и подрядных организаций.
В текущих условиях предприятие обязано выполнить план по подготовке к новому отопительному сезону и реализовать все требования Ростехнадзора для своевременного запуска отопительного сезона 2025–2026 годов.
Напомним, отопительный сезон в Великих Луках завершился 21 апреля. На основании поступающих обращений правительство Псковской области рекомендовало руководству города оперативно возобновить отопительный сезон.
После переноса ремонтных работ «Газпрома» в Великих Луках заявили о готовности возобновить подачу теплоносителя по заявкам учреждений социальной сферы с 9 мая при условии готовности внутренних сетей к приёму тепла и наличии гарантий оплаты.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил руководство «Газпрома» за то, что компания пошла на встречу и перенесла свои работы по ремонту магистрального газопровода в Великих Луках, чтобы отсрочить отключение горячей воды одновременно с отоплением.