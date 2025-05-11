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Решение завершить отопительный сезон в Великих Луках принимали в соответствии с законом и нормами — администрация

Решение о завершении отопительного сезона принято в строгом соответствии с федеральным законодательством и установленными нормативами, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

«Эти требования едины для всех субъектов Российской Федерации и обязательны к исполнению. Подобная практика применяется в соседних регионах с аналогичными климатическими условиями. В настоящее время теплоноситель временно подан на социально значимые объекты — школы, детские сады, медицинские учреждения», - уточнили в администрации.

За короткий тёплый период с мая по сентябрь предприятию «Тепловые сети» необходимо интенсивно провести большую, сложную, кропотливую и качественную работу по подготовке к новому отопительному сезону 2025–2026 годов, добавили власти Великих Лук.

В администрации пояснили, что в соответствии с действующим законодательством теплоснабжающее предприятие обязано до начала отопительного сезона провести работы по освидетельствованию, наладке и устранению всех выявленных замечаний по сетям теплоснабжения и технологическому оборудованию котельных. Эти требования установлены Ростехнадзором и обязательны к выполнению.

На предприятии разработан детальный план подготовки к новому отопительному сезону, включающий весь комплекс необходимых мероприятий со сроками исполнения — с мая по сентябрь. Как рассказали в администрации, в настоящий момент уже начаты работы по гидравлическим испытаниям теплосетей, проводится диагностика оборудования на котельных. Цель — выявление и замена предаварийных участков, а также оборудования, не способного обеспечить безаварийную работу в зимний период. С целью эффективного использования денежных средств предприятие выполняет подготовку к отопительному сезону собственными силами, снижая издержки на привлечение дополнительной рабочей силы и подрядных организаций.

«Кроме того, для ряда участков необходимо заказать специализированное оборудование с длительным сроком изготовления и поставки, что также требует заблаговременного планирования и временного ресурса. По прогнозам синоптиков, предстоящая зима может быть особенно суровой, поэтому качественная и своевременная подготовка инфраструктуры — критически важная задача. Прошлогодние трагические случаи в других регионах, связанные с размораживанием систем отопления и оставлением жителей и социальных объектов без тепла на продолжительное время, подтверждают это», - подчеркнули в администрации.

В текущих условиях предприятие обязано выполнить план по подготовке к новому отопительному сезону и реализовать все требования Ростехнадзора для своевременного запуска отопительного сезона 2025–2026 годов.

«Благодарим за понимание и уверены, что совместными усилиями мы обеспечим стабильную, безопасную и надёжную работу коммунальных служб в предстоящем отопительном сезоне», - заключили представители власти.

Напомним, отопительный сезон в Великих Луках завершился 21 апреля. На основании поступающих обращений правительство Псковской области рекомендовало руководству города оперативно возобновить отопительный сезон.

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