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ЖКХ

В трех многоквартирных домах в Великих Луках капитально отремонтировали фасады

13.05.2025 17:00|ПсковКомментариев: 0

На территории Псковской области продолжается реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области, в рамках программы сразу в трех многоквартирных домах в Великих Луках преобразился фасад. 

Фотографии: Фонд капитального ремонта Псковской области

В рамках краткосрочного плана на 2025 год завершены работы по капитальному ремонту фасадов трех многоквартирных домов в городе Великие Луки это дома по адресам:

  • улица Новоселенинская дом 30/1;
  • улица Ставского дом 73А;
  • улица Герцена 5/23.

Ремонт осуществила подрядная организация ООО «Малая механизация». Выполнены работы по ремонту кирпичной кладки отдельными местами, произведен ремонт цоколя и устройство отмостки, установлены новые окна и двери в местах общего пользования. Произведена расчистка и последующее окрашивание откосов и перемычек. Также отремонтированы площадки входов в подъезд, установлены решетки для очистки обуви.

Все работы произведены в соответствии с проектно-сметой документацией, с должным качеством и в установленные сроки.

В фонде добавили, что уже на этой неделе назначена приемочная комиссия по освидетельствованию выполненных работ по адресам в городе Великие Луки:

  • Октябрьский проспект, дом 36/8. Элемент - крыша,
  • улица Льва Толстого, дом 14 и дом 16. Элемент - крыша,
  • улица Карла Либкнехта, дом 22. Элемент - фасад. 
Источник: Псковская Лента Новостей
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