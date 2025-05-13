ЖКХ

В трех многоквартирных домах в Великих Луках капитально отремонтировали фасады

На территории Псковской области продолжается реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области, в рамках программы сразу в трех многоквартирных домах в Великих Луках преобразился фасад.

Фотографии: Фонд капитального ремонта Псковской области

В рамках краткосрочного плана на 2025 год завершены работы по капитальному ремонту фасадов трех многоквартирных домов в городе Великие Луки это дома по адресам:

улица Новоселенинская дом 30/1;

улица Ставского дом 73А;

улица Герцена 5/23.

Ремонт осуществила подрядная организация ООО «Малая механизация». Выполнены работы по ремонту кирпичной кладки отдельными местами, произведен ремонт цоколя и устройство отмостки, установлены новые окна и двери в местах общего пользования. Произведена расчистка и последующее окрашивание откосов и перемычек. Также отремонтированы площадки входов в подъезд, установлены решетки для очистки обуви.

Все работы произведены в соответствии с проектно-сметой документацией, с должным качеством и в установленные сроки.

В фонде добавили, что уже на этой неделе назначена приемочная комиссия по освидетельствованию выполненных работ по адресам в городе Великие Луки: