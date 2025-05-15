ЖКХ

Армен Мнацаканян: Будет правильно понизить порог кворума до 25% для решения вопросов МКД

Понизить порог кворума для проведения повторного собрания собственников многоквартирного дома по отдельным вопросам ЖКХ - это правильно, такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

«Ко мне не обращаются (избиратели) с жалобами на управляющие компании, но есть управляющие компании, которые ничего не делают. Двери не меняют, лампочки. Начинают действовать только тогда, когда скажут. Но я всегда говорю, что зависит от самого руководителя "управляйки", если он хочет работать, то он работает, а если нет, то просто получает деньги, собирает деньги на текущий ремонт, но ничего не делает», - обозначил проблему Армен Мнацакан.

Депутат отметил, что сам живет в многоквартирном доме, собственники собираются, решают общедомовые вопросы, но сейчас больше половины - это те, кто снимает жилье, и им все равно.

«Поэтому, я считаю, если порог в 25% или 35% установят, это будет правильно», - заключил Армен Мнацаканян.

Напомним, в Госдуму в весеннюю сессию планируется внести законопроект о снижении с 50 до 25% кворума для проведения повторного собрания собственников многоквартирного дома по отдельным вопросам, в том числе выбору управляющей компании.

Предлагается внести поправки в Жилищный кодекс РФ, разрешающие проведение повторных собраний с кворумом 25% для решения вопросов перепланировки, использования общего имущества, выбора управляющей компании, определения платы за содержание жилья, текущего ремонта и заключения договоров на коммунальные услуги.