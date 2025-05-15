ЖКХ

Псковский губернатор вновь выступил с критикой руководства Великих Лук

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вновь выступил с критикой руководства Великих Лук, обвинив его в перекладывании ответственности в вопросе отключения тепла и горячей воды на директора муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети», в отношении которого возбуждено административное дело. Соответствующее заявление глава региона разместил в четверг, 15 мая, в своем Telegram-канале.

Михаил Ведерников подчеркнул роль правительства Псковской области, благодаря вмешательству которого и помощи в переговорах с «Газпромом», а также оперативной реакции областной прокуратуры, по его словам, было возвращено отопление в социальные объекты.

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Как отметил губернатор, по прогнозу погоды, осталось два холодных дня.

«Понятно, что за оставшееся время администрация Великих Лук не сможет подать тепло в дома. Это нужно было делать сразу, когда жители били тревогу. Но выводы из этой ситуации нужно сделать сегодня всем. Мы окажем максимальное содействие прокуратуре, чтобы довести ситуацию до логического завершения», - заключил Михаил Ведерников.